Челябинский депутат Госдумы Лантратова оценила отчет Мишустина

Яна Лантратова вместе с коллегами по Госдуме выслушала отчет правительства РФ за 2024 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отчет правительства РФ перед Госдумой подтвердил не только устойчивость, но и уверенный рост экономики страны. Об этом заявила председатель парламентского комитета Яна Лантратова, представляющая в думе Челябинскую область.

«Сегодня в Госдуме заслушали отчет правительства за 2024 год. Поделюсь ключевыми моментами. Второй год подряд наша экономика опережает среднемировые темпы роста. ВВП вырос на 4,1%, что существенно выше показателей развитых стран. Более того, впервые в номинальном выражении ВВП превысил 200 триллионов рублей — практически вдвое больше, чем в 2020 году. Это говорит о стабильности и устойчивости российской экономики», — сообщила Лантратова.

Она также добавила, что не забыты были участники СВО и их близкие. Для них и их семей предусмотрены приоритетное право на медицинскую помощь, образование, льготы и выплаты. Работа в этом направлении продолжается.

Были построены тысячи новых школ и детсадов, модернизирована часть существующих. Для более чем 7 млн учеников младших классов было организовано горячее питание. «Качество образования вывело Россию в топ-10 стран мира, а наши школьники стабильно занимают призовые места на международных олимпиадах. Запускается новая модель высшего образования с базовым и специализированным уровнями. Возрождаются учебно-производственные комплексы, расширяется целевое обучение.

«Это свидетельствует о целенаправленной и масштабной работе по развитию образования в России. Важно продолжать ее во всех направлениях, учитывая динамику развития экономики и потребности рынка труда. Особое внимание следует уделять внедрению современных технологий и развитию критического мышления у учеников», — подытожила Лантратова в своем telegram-канале.

С ежегодным отчетом о работе правительства РФ выступил перед депутатами нижней палаты федерального парламента премьер Михаил Мишустин. Он представил Госдуме основные экономические и социальные итоги 2024 года.