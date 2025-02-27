Депутат Госдумы Лантратова дала старт проекту по поддержке участников СВО. Видео

Депутат Госдумы Лантратова анонсировала проект по поддержке участников СВО

27 февраля 2025 в 18:15 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова приехала в Челябинске на открытие фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область станет площадкой пилотного проекта подготовки специалистов психологической реабилитации участников СВО и родных. Об этом сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова, передает корреспондент URA.RU. Заявление прозвучало в Челябинске на церемонии открытия штаба фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», основанного депутатом гордумы, ветераном СВО Артемом Барбашиным. «Сегодня мы присутствуем на открытии новой ячейки гражданского общества, объединившей абсолютно разных людей из разных сфер деятельности. Ради того, чтобы приблизить победу. В Челябинской области мы запускаем пилотный проект, который впоследствии охватит всю страну. Речь о переподготовке людей, в том числе и школьных психологов, работающих с семьями участников СВО и с детьми: как работать с горем, как работать с травмой. Мы начинаем с Южного Урала, совместно с этим фондом», — заявила также Лантратова. Также Яна Лантратова вручила награды Фонда в двух номинациях. Их получили психолог единого центра поддержки реабилитации участников СВО и социальный координатор кыштымского отделения фонда »«Защитники Отечества». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область станет площадкой пилотного проекта подготовки специалистов психологической реабилитации участников СВО и родных. Об этом сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова, передает корреспондент URA.RU. Заявление прозвучало в Челябинске на церемонии открытия штаба фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», основанного депутатом гордумы, ветераном СВО Артемом Барбашиным. «Сегодня мы присутствуем на открытии новой ячейки гражданского общества, объединившей абсолютно разных людей из разных сфер деятельности. Ради того, чтобы приблизить победу. В Челябинской области мы запускаем пилотный проект, который впоследствии охватит всю страну. Речь о переподготовке людей, в том числе и школьных психологов, работающих с семьями участников СВО и с детьми: как работать с горем, как работать с травмой. Мы начинаем с Южного Урала, совместно с этим фондом», — заявила также Лантратова. Также Яна Лантратова вручила награды Фонда в двух номинациях. Их получили психолог единого центра поддержки реабилитации участников СВО и социальный координатор кыштымского отделения фонда »«Защитники Отечества».