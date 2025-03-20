В Госдуме выдвинули проект программы бесплатной юридической помощи пенсионерам

Яна Лантратова предложила взять государству на себя юридическую помощь старикам

20 марта 2025 в 15:11 Размер текста - 17 +

Услуги частных юристов не по карману большинству пенсионеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Законопроект о программе бесплатной юридической помощи российским пенсионерам внесла со своими коллегами председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, представляющая Челябинскую область. Документ предусматривает не частичные льготы, а предоставление правовых услуг по целому ряду вопросов за счет государства. Новость по теме Депутат Госдумы помогла 83-летнему челябинцу выиграть спор с коммунальщиками «Список дел, по которым пенсионеры смогут получить бесплатную юридическую помощь, уже определен законом. Это, как правило, споры, связанные с работой, жильем, наследством, социальными выплатами — то есть, все то, что важно для обычной жизни. маленьких населенных пунктах, где юристов может не быть вообще, должны работать мобильные юридические службы или проводиться выездные консультации. Также можно использовать онлайн-консультации», — пояснила Лантратова. Государственные юридические бюро и адвокаты, участвующие в программе, будут обязаны предоставлять отчетность о проделанной работе. Кроме того, пенсионеры смогут направлять жалобы на качество услуг в контролирующие органы. «Ко мне в приемную часто обращаются пенсионеры, и я вижу насколько важна для них бесплатная юридическая помощь. На днях помогла 83-летнему челябинцу выиграть спор с коммунальщиками. Юридические бюро за свои услуги попросили у него 35 и 60 тысяч рублей. Откуда у него такие деньги?» — добавила Лантратова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законопроект о программе бесплатной юридической помощи российским пенсионерам внесла со своими коллегами председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, представляющая Челябинскую область. Документ предусматривает не частичные льготы, а предоставление правовых услуг по целому ряду вопросов за счет государства. «Список дел, по которым пенсионеры смогут получить бесплатную юридическую помощь, уже определен законом. Это, как правило, споры, связанные с работой, жильем, наследством, социальными выплатами — то есть, все то, что важно для обычной жизни. маленьких населенных пунктах, где юристов может не быть вообще, должны работать мобильные юридические службы или проводиться выездные консультации. Также можно использовать онлайн-консультации», — пояснила Лантратова. Государственные юридические бюро и адвокаты, участвующие в программе, будут обязаны предоставлять отчетность о проделанной работе. Кроме того, пенсионеры смогут направлять жалобы на качество услуг в контролирующие органы. «Ко мне в приемную часто обращаются пенсионеры, и я вижу насколько важна для них бесплатная юридическая помощь. На днях помогла 83-летнему челябинцу выиграть спор с коммунальщиками. Юридические бюро за свои услуги попросили у него 35 и 60 тысяч рублей. Откуда у него такие деньги?» — добавила Лантратова.