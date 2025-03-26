26 марта 2025
25 марта 2025

Одна из улиц Петербурга получит имя полярника Чилингарова

© Служба новостей «URA.RU»
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Артур Чилингаров известен своими значительными вкладами в изучение Арктики и Антарктики
Артур Чилингаров известен своими значительными вкладами в изучение Арктики и Антарктики Фото:

На Международном арктическом форуме (МАФ) в Мурманске, президент Ассоциации полярников Михаил Слипенчук анонсировал инициативу по увековечиванию имени Героя Советского союза и Героя России Артура Чилингарова. В частности, предложено назвать его именем одну из улиц в Петербурге. Кроме того, рассматривается возможность использования его имени в названиях кораблей и самолетов.

«Заявка подана на увековечивание имени Чилингарова названием улицы в Санкт-Петербурге. Есть идея назвать его именем корабли и самолеты. Чем больше будет задействовано, тем лучше. Современной России нужны символы. Артур Николаевич — это талисман», — рассказал Слипенчук, передает ТАСС.

Помимо предложений на федеральном уровне, в различных регионах России также предпринимаются шаги для сохранения памяти о знаменитом полярнике. В Якутии уже есть улица, названная в его честь, и планируется назвать площадь именем Чилингарова. В Мурманской области предложено назвать озеро в честь полярника, а в Ненецком автономном округе планируется открытие музея, посвященного его деятельности.

Артур Чилингаров известен своими значительными вкладами в изучение Арктики и Антарктики. Он возглавлял арктическую станцию «СП-19» и участвовал в множестве экспедиций, которые принесли новые знания о Северном Ледовитом океане. В 2007 году его погружение в точке Северного полюса было удостоено звания Героя России.

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На Международном арктическом форуме (МАФ) в Мурманске, президент Ассоциации полярников Михаил Слипенчук анонсировал инициативу по увековечиванию имени Героя Советского союза и Героя России Артура Чилингарова. В частности, предложено назвать его именем одну из улиц в Петербурге. Кроме того, рассматривается возможность использования его имени в названиях кораблей и самолетов. «Заявка подана на увековечивание имени Чилингарова названием улицы в Санкт-Петербурге. Есть идея назвать его именем корабли и самолеты. Чем больше будет задействовано, тем лучше. Современной России нужны символы. Артур Николаевич — это талисман», — рассказал Слипенчук, передает ТАСС. Помимо предложений на федеральном уровне, в различных регионах России также предпринимаются шаги для сохранения памяти о знаменитом полярнике. В Якутии уже есть улица, названная в его честь, и планируется назвать площадь именем Чилингарова. В Мурманской области предложено назвать озеро в честь полярника, а в Ненецком автономном округе планируется открытие музея, посвященного его деятельности. Артур Чилингаров известен своими значительными вкладами в изучение Арктики и Антарктики. Он возглавлял арктическую станцию «СП-19» и участвовал в множестве экспедиций, которые принесли новые знания о Северном Ледовитом океане. В 2007 году его погружение в точке Северного полюса было удостоено звания Героя России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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