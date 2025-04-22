22 апреля 2025

Власти Петербурга выселяют студентов из общежития на канале Грибоедова

© Служба новостей «URA.RU»
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В общежитии проживают трое студентов, хотя всего здание рассчитано примерно на 30 мест (архивное фото)
В общежитии проживают трое студентов, хотя всего здание рассчитано примерно на 30 мест (архивное фото) Фото:

Студентов Российского университета традиционных художественных промыслов (РУТХП) в Петербурге выселяют из общежития на канале Грибоедова. Утром 23 апреля сотрудники Комитета по контролю за имуществом срезали замки в подвальных помещениях здания. Об этом сообщает ведомство.

«Договор с городом на аренду помещения закончился ещё год назад, а вуз неоднократно предупреждали и просили самостоятельно освободить помещение», — передает пресс-секретарь Комитета по контролю за имуществом «Фонтанке». Проректор РУТХП Роман Сапижак сообщил, что осенью прошлого года с представителями городского комитета по имущественным отношениям и Министерства образования и науки проходило совещание, на котором была достигнута договоренность временно не выселять студентов.

Университет занимался легализацией дополнительных площадей, увеличив площадь общежития с 350 до 500 квадратных метров, чтобы иметь возможность перезаключить договор аренды. На сегодняшний день в общежитии проживают трое студентов, хотя всего здание рассчитано примерно на 30 мест.

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Студентов Российского университета традиционных художественных промыслов (РУТХП) в Петербурге выселяют из общежития на канале Грибоедова. Утром 23 апреля сотрудники Комитета по контролю за имуществом срезали замки в подвальных помещениях здания. Об этом сообщает ведомство. «Договор с городом на аренду помещения закончился ещё год назад, а вуз неоднократно предупреждали и просили самостоятельно освободить помещение», — передает пресс-секретарь Комитета по контролю за имуществом «Фонтанке». Проректор РУТХП Роман Сапижак сообщил, что осенью прошлого года с представителями городского комитета по имущественным отношениям и Министерства образования и науки проходило совещание, на котором была достигнута договоренность временно не выселять студентов. Университет занимался легализацией дополнительных площадей, увеличив площадь общежития с 350 до 500 квадратных метров, чтобы иметь возможность перезаключить договор аренды. На сегодняшний день в общежитии проживают трое студентов, хотя всего здание рассчитано примерно на 30 мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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