Власти Петербурга выселяют студентов из общежития на канале Грибоедова

Студентов Российского университета традиционных художественных промыслов (РУТХП) в Петербурге выселяют из общежития на канале Грибоедова. Утром 23 апреля сотрудники Комитета по контролю за имуществом срезали замки в подвальных помещениях здания. Об этом сообщает ведомство.
«Договор с городом на аренду помещения закончился ещё год назад, а вуз неоднократно предупреждали и просили самостоятельно освободить помещение», — передает пресс-секретарь Комитета по контролю за имуществом «Фонтанке». Проректор РУТХП Роман Сапижак сообщил, что осенью прошлого года с представителями городского комитета по имущественным отношениям и Министерства образования и науки проходило совещание, на котором была достигнута договоренность временно не выселять студентов.
Университет занимался легализацией дополнительных площадей, увеличив площадь общежития с 350 до 500 квадратных метров, чтобы иметь возможность перезаключить договор аренды. На сегодняшний день в общежитии проживают трое студентов, хотя всего здание рассчитано примерно на 30 мест.
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