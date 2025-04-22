В Ленобласти предполагаемый убийца полицейского выложил насмешки в интернете

В Кингисеппе Ленобласти продолжаются поиски, напавшего с ножом на полицейского. Основным подозреваемым по делу проходит 19-летний Руслан Тимофеев. Сразу после трагедии он, предположительно, вышел в интернет и оставил насмешливые комментарии под постами в местных пабликах.
В сообщениях, написанных с аккаунта «Руся Руслан», молодой человек отрицал свою вину, заявив: «Я его не трогал, так шо извините» и «Сам подошел и ушел это печально» (орфография и пунктуация сохранены). Аккаунт, с которого были опубликованы комментарии, в настоящее время закрыт и не содержит фотографии пользователя.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают активные поиски злоумышленника. В Кингисеппе возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции. 23 апреля возле дома №22 на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе Ленобласти неизвестный напал на сотрудника полиции, который выполнял служебные обязанности. Преступник нанес оперуполномоченному удар ножом в шею, после чего скрылся с места происшествия. В результате полученного ранения полицейский скончался на месте.
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