Проезд по ЗСД в Петербурге подорожает с 1 мая

С первого мая на Западном скоростном диаметре (ЗСД) Петербурга начнут действовать обновленные тарифы. Изменения коснутся оплаты наличными, банковскими картами на пунктах оплаты, а также базовых тарифов для пользователей транспондеров по ряду маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».
«Изменяются тарифы, применяемые при оплате наличными и банковскими картами на пунктах оплаты, и базовые тарифы „Транспондер“ для части маршрутов. Стоимость тарифных опций остается прежней. Наиболее выгодным вариантом проезда по ЗСД является проезд с транспондером», — пишет пресс-служба «Магистрали Северной столицы» на своем сайте. Новый базовый тариф будет кратен 50 рублям, что упростит расчеты.
Для пользователей транспондеров, которые составляют большинство водителей на ЗСД, базовые тарифы также претерпят изменения. Тарифы по маршрутам рассчитываются индивидуально на основе инфраструктурных и маркетинговых данных. Для примерно 33% маршрутов стоимость останется прежней, по остальным тарифы будут скорректированы. В среднем, изменение стоимости по маршрутам составит менее 6%. Проезд с транспондером по-прежнему остается наиболее выгодным вариантом для водителей. Подключение тарифных опций позволяет получать скидки от 10% до 100% на 30 дней при внесении фиксированного платежа. Стоимость подключения таких опций в 2025 году не изменится.
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