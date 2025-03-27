Умерла балерина Малышева, которая танцевала в Челябинском театре оперы и балета

В возрасте 89 лет умерла народная артистка Белорусской ССР, балерина и педагог Клара Малышева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры республики. Малышева с 1957 по 1964 годы была солисткой Челябинского театра оперы и балета имени Глинки.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 марта ушла из жизни народная артистка Беларуси Клара Малышева», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Малышева родилась в 1935 году. Окончила Пермское хореографическое училище.
За годы карьеры танцевала в Горьковском и Челябинском театрах оперы и балета. В Челябинске была солисткой с 1957 по 1964 годы. Исполнила более 20 партий.
В 1965 году переехала в Минск. На белорусской сцене станцевала более 20 ведущих и сольных партий. Среди ее ролей — Китри в «Дон Кихоте», Доврская девушка в «Пер Гюнте», Джульеттта в «Ромео и Джульетте». После завершения карьеры Малышева 15 лет работала художественным руководителем, а затем педагогом в Минском хореографическом училище.
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