В Краснокамске начала разрушаться набережная, в которую вложили десятки миллионов рублей. Видео

В Краснокамске вновь повредили набережную, которую обновили за 130 млн рублей
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На пешеходной дорожке появилась трещина (архивное фото)
На пешеходной дорожке появилась трещина (архивное фото) Фото:

В городе Краснокамск, который часто называют «спутником» Перми из-за его близости к краевому центру, вновь повредили набережную. Об этом рассказали краснокамские журналисты. Они опубликовали в соцсетях фото и видео в набережной, запечатлев поломанное коммунальной техникой ограждение. Также, по словам горожан, на пешеходной части набережной начало разрушаться асфальтовое покрытие — вдоль дорожки появилась огромная трещина.

«Асфальт покрывают трещины. Систематичность их расположения наводит на мысли о том, что в будущем „лопнувших“ участков станет больше. Ограждение на набережной во время уборки снега задел ковшом трактор, проделав в нем „дыру“», — написано в паблике «Вечерний Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». В мэрии Краснокамска URA.RU заверили, что городские власти «все поправят» как только на набережной сойдет снег. Год назад подрядчик, ответственный за уборку снега в Краснокамске, повредил на набережной беговое покрытие.

Обновление набережной в Краснокамске началось в 2023 году и велось в рамках нацпроекта. Для горожан построили новые пешеходные дорожки, беседки, смотровые балконы, ротонду, амфитеатр и игровые зоны. Общая стоимость работ превысила 130 млн рублей.

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В городе Краснокамск, который часто называют «спутником» Перми из-за его близости к краевому центру, вновь повредили набережную. Об этом рассказали краснокамские журналисты. Они опубликовали в соцсетях фото и видео в набережной, запечатлев поломанное коммунальной техникой ограждение. Также, по словам горожан, на пешеходной части набережной начало разрушаться асфальтовое покрытие — вдоль дорожки появилась огромная трещина. «Асфальт покрывают трещины. Систематичность их расположения наводит на мысли о том, что в будущем „лопнувших“ участков станет больше. Ограждение на набережной во время уборки снега задел ковшом трактор, проделав в нем „дыру“», — написано в паблике «Вечерний Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». В мэрии Краснокамска URA.RU заверили, что городские власти «все поправят» как только на набережной сойдет снег. Год назад подрядчик, ответственный за уборку снега в Краснокамске, повредил на набережной беговое покрытие. Обновление набережной в Краснокамске началось в 2023 году и велось в рамках нацпроекта. Для горожан построили новые пешеходные дорожки, беседки, смотровые балконы, ротонду, амфитеатр и игровые зоны. Общая стоимость работ превысила 130 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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