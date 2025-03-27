В городе Краснокамск, который часто называют «спутником» Перми из-за его близости к краевому центру, вновь повредили набережную. Об этом рассказали краснокамские журналисты. Они опубликовали в соцсетях фото и видео в набережной, запечатлев поломанное коммунальной техникой ограждение. Также, по словам горожан, на пешеходной части набережной начало разрушаться асфальтовое покрытие — вдоль дорожки появилась огромная трещина.
«Асфальт покрывают трещины. Систематичность их расположения наводит на мысли о том, что в будущем „лопнувших“ участков станет больше. Ограждение на набережной во время уборки снега задел ковшом трактор, проделав в нем „дыру“», — написано в паблике «Вечерний Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». В мэрии Краснокамска URA.RU заверили, что городские власти «все поправят» как только на набережной сойдет снег. Год назад подрядчик, ответственный за уборку снега в Краснокамске, повредил на набережной беговое покрытие.
Обновление набережной в Краснокамске началось в 2023 году и велось в рамках нацпроекта. Для горожан построили новые пешеходные дорожки, беседки, смотровые балконы, ротонду, амфитеатр и игровые зоны. Общая стоимость работ превысила 130 млн рублей.
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