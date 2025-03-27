В МЧС рассказали, какие травмы получили жители Красногорского после взрыва газа

В поселке Красногорский Челябинской области трое жителей получили различные травмы после взрыва газа 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Женщина 1950 года рождения получила перелом ноги и руки, закрытую черепно-мозговую травму, состояние средней степени тяжести, госпитализирована. Ее супруг, мужчина 1949 года рождения, состояние легкой степени тяжести, госпитализируют для осмотра», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Наиболее сильные травмы получил мужчина 1980 года рождения. Он с ожогами в тяжелом состоянии направлен в Ожоговый центр ГБ №6 Челябинска. На месте работают психологи МЧС, на объект направлена пожарная лаборатория.
Взрыв газа произошел в пятиэтажке по улице Лермонтова в дневное время. Погибла одна 82-летняя женщина. На месте работают все экстренные службы, URA.RU ведет трансляцию событий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».