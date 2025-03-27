В МЧС рассказали, какие травмы получили жители Красногорского после взрыва газа

Жители поселка Красногорского после взрыва газа получили переломы и ожоги
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Взрыв дома в Еманжелинске
При взрыве погибла одна пенсионерка, трое получили травмы Фото:
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Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

В поселке Красногорский Челябинской области трое жителей получили различные травмы после взрыва газа 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Женщина 1950 года рождения получила перелом ноги и руки, закрытую черепно-мозговую травму, состояние средней степени тяжести, госпитализирована. Ее супруг, мужчина 1949 года рождения, состояние легкой степени тяжести, госпитализируют для осмотра», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Наиболее сильные травмы получил мужчина 1980 года рождения. Он с ожогами в тяжелом состоянии направлен в Ожоговый центр ГБ №6 Челябинска. На месте работают психологи МЧС, на объект направлена пожарная лаборатория.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке по улице Лермонтова в дневное время. Погибла одна 82-летняя женщина. На месте работают все экстренные службы, URA.RU ведет трансляцию событий.

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В поселке Красногорский Челябинской области трое жителей получили различные травмы после взрыва газа 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Женщина 1950 года рождения получила перелом ноги и руки, закрытую черепно-мозговую травму, состояние средней степени тяжести, госпитализирована. Ее супруг, мужчина 1949 года рождения, состояние легкой степени тяжести, госпитализируют для осмотра», — пояснили в пресс-службе ведомства. Наиболее сильные травмы получил мужчина 1980 года рождения. Он с ожогами в тяжелом состоянии направлен в Ожоговый центр ГБ №6 Челябинска. На месте работают психологи МЧС, на объект направлена пожарная лаборатория. Взрыв газа произошел в пятиэтажке по улице Лермонтова в дневное время. Погибла одна 82-летняя женщина. На месте работают все экстренные службы, URA.RU ведет трансляцию событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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