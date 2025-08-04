В ХМАО синоптики пообещали потепление

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Синоптики прогнозируют потепление и кратковременный дождь в Югре
Синоптики прогнозируют потепление и кратковременный дождь в Югре Фото:

В Югре на текущей неделе прогнозируется потепление до +20 градусов, но при этом синоптики обещают мелкий дождь. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В отдельных районах кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 6-11 м/с. Температура: 6 августа ночью +9, +14 °С, местами по югу до +1 °С, днем +20, +25 °С, местами по востоку до +14 °С; 07 августа ночью +11, +16 °С, местами по востоку до +6 °С, днем +21, +26 °С, местами по востоку до +18 °С», — сообщается на сайте.

В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске прогнозируется потепление до +25 градусов. При этом в середине недели ожидается мелкий дождь.

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В Югре на текущей неделе прогнозируется потепление до +20 градусов, но при этом синоптики обещают мелкий дождь. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В отдельных районах кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 6-11 м/с. Температура: 6 августа ночью +9, +14 °С, местами по югу до +1 °С, днем +20, +25 °С, местами по востоку до +14 °С; 07 августа ночью +11, +16 °С, местами по востоку до +6 °С, днем +21, +26 °С, местами по востоку до +18 °С», — сообщается на сайте. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске прогнозируется потепление до +25 градусов. При этом в середине недели ожидается мелкий дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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