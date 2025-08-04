В ХМАО синоптики пообещали потепление

В Югре на текущей неделе прогнозируется потепление до +20 градусов, но при этом синоптики обещают мелкий дождь. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В отдельных районах кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 6-11 м/с. Температура: 6 августа ночью +9, +14 °С, местами по югу до +1 °С, днем +20, +25 °С, местами по востоку до +14 °С; 07 августа ночью +11, +16 °С, местами по востоку до +6 °С, днем +21, +26 °С, местами по востоку до +18 °С», — сообщается на сайте.
В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске прогнозируется потепление до +25 градусов. При этом в середине недели ожидается мелкий дождь.
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