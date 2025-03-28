Shot: в России вырастут штрафы за парковку на тротуарах

В России предлагают значительно увеличить размер штрафов за неправильную парковку на тротуарах. Как сообщает SHOT, проект этого закона был направлен в Правительство РФ группой депутатов от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого. Они аргументируют необходимость ужесточения штрафных санкций тем, что текущие меры утратили свою эффективность с момента их введения в 2011 году.
Предложение заключается в следующем: в регионах сумма штрафа будет возрастать с 1000 до 3000 рублей, а при повторном нарушении — до 5000 рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга предусмотрено увеличение с 3000 до 5000 рублей, и до 7500 рублей за повторное нарушение.
Инициаторы законопроекта указывают на многочисленные жалобы граждан, сталкивающихся с проблемой превращения дворов в парковки. Автомобили часто оставляют прямо у подъездов, на газонах и даже на территории детских площадок, что вынуждает жителей маневрировать между машинами, подвергая себя опасности.
Леонид Слуцкий особо подчеркнул, что владельцы дорогих автомобилей зачастую игнорируют правила, полагая, что невысокие штрафы не окажут значительного воздействия на их финансовое положение. Он также отметил, что проблема усугубляется не только из-за недобросовестности водителей, но и из-за острого дефицита парковочных мест.
В связи с этим, депутаты также предлагают обратить внимание на необходимость создания достаточного количества парковочных мест вблизи жилых домов и социальных учреждений, а также рассмотреть возможность организации платных парковочных зон за пределами спальных районов.
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