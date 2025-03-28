Россиянка рассказала URA.RU, как ей удалось пережить землетрясение в Мьянме

Гражданка России, проживающая в Мьянме, поделилась своими впечатлениями о мощном землетрясении, эпицентр которого произошел именно в этой стране. Женщина находилась на шестом этаже жилого комплекса в городе Янгон, когда начались толчки, рассказала она URA.RU.
Вместе с домработницей они схватились за руки и уцепились за дверной проем, чтобы сохранить равновесие. Не успев обуться, женщины выбежали на улицу, где уже собрались другие испуганные жители. «Вода в бассейне рядом с домом выплескивалась, как будто кипящая», — описывает она, добавляя, что внутри здания падали вещи, книги и посуда.
Сейсмологи предупредили о возможности новых толчков в ближайшие часы, что заставило семью собрать чемоданы на случай необходимости быстрой эвакуации. Ситуация в столице Мьянмы Нейпьидо оказалась еще более серьезной: отмечается отключение электричества, закрытие заправочных станций и разрушение гостиничных комплексов.
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