Россиянка рассказала URA.RU, как ей удалось пережить землетрясение в Мьянме

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В Мьянме отключили электричество и закрыли заправки
В Мьянме отключили электричество и закрыли заправки Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Гражданка России, проживающая в Мьянме, поделилась своими впечатлениями о мощном землетрясении, эпицентр которого произошел именно в этой стране. Женщина находилась на шестом этаже жилого комплекса в городе Янгон, когда начались толчки, рассказала она URA.RU. 

Вместе с домработницей они схватились за руки и уцепились за дверной проем, чтобы сохранить равновесие. Не успев обуться, женщины выбежали на улицу, где уже собрались другие испуганные жители. «Вода в бассейне рядом с домом выплескивалась, как будто кипящая», — описывает она, добавляя, что внутри здания падали вещи, книги и посуда.

Сейсмологи предупредили о возможности новых толчков в ближайшие часы, что заставило семью собрать чемоданы на случай необходимости быстрой эвакуации. Ситуация в столице Мьянмы Нейпьидо оказалась еще более серьезной: отмечается отключение электричества, закрытие заправочных станций и разрушение гостиничных комплексов.

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Гражданка России, проживающая в Мьянме, поделилась своими впечатлениями о мощном землетрясении, эпицентр которого произошел именно в этой стране. Женщина находилась на шестом этаже жилого комплекса в городе Янгон, когда начались толчки, рассказала она URA.RU.  Вместе с домработницей они схватились за руки и уцепились за дверной проем, чтобы сохранить равновесие. Не успев обуться, женщины выбежали на улицу, где уже собрались другие испуганные жители. «Вода в бассейне рядом с домом выплескивалась, как будто кипящая», — описывает она, добавляя, что внутри здания падали вещи, книги и посуда. Сейсмологи предупредили о возможности новых толчков в ближайшие часы, что заставило семью собрать чемоданы на случай необходимости быстрой эвакуации. Ситуация в столице Мьянмы Нейпьидо оказалась еще более серьезной: отмечается отключение электричества, закрытие заправочных станций и разрушение гостиничных комплексов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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