Центробанк начнет борьбу с организаторами телефонного мошенничества

Центробанк России активизирует борьбу с так называемыми «дропами» второго уровня. Это те мошенники, которые в конечном итоге получают все деньги с обманутых россиян в этой цепочке. То есть, это мошенники, которые в конечном итоге получают все деньги, похищенные у обманутых россиян в рамках этой схемы. Об этом заявил Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности ЦБ, на конференции «Антифродум 2025».
«В нашем понимании есть дропы „первого уровня“ — это непосредственно те, кому жертвы переводят деньги, это тот счет, те реквизиты, та карта, которая используется на первом [этапе] хищения. Вы знаете, что дропы, как правило, эти деньги либо обналичивают сразу, либо в дальнейшем переводят. Если они осуществляют перевод, то отправляют деньги человеку, который является дропом „второго уровня“. Их может быть несколько, их может быть больше трех, больше четырех в зависимости от схемы», — пояснил Уваров.
Дополнительно Центробанк планирует сотрудничать с Росфинмониторингом и банками для создания платформы обмена информацией о клиентах, подозреваемых в участии в мошеннических схемах. Это позволит банкам отказывать в обслуживании лицам из базы подозреваемых и усилит меры против незаконного обналичивания через банковские карты.
Ранее Ассоциация банков России предложила создать общую базу данных о клиентах, участвующих в мошеннических схемах, в том числе в схемах с получением незаконного кешбэка. Это предложение входит в рамки усилий по борьбе с финансовыми махинациями на всех уровнях. Таким образом, инициатива Центробанка по созданию платформы для обмена информацией о подозреваемых в мошенничестве и усилению мер против незаконного обналичивания дополняет общие усилия финансового сектора в обеспечении безопасности транзакций и борьбе с мошенничеством.
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