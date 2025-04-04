В Кремле отметили нежелание Европы разговаривать с Путиным

Песков заявил, что Кремль не получал сигналов от Европы о желании организовать переговоры с Путиным
Москва не получила от европейских стран никаких предложений о начале диалога или организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Пока не было никаких сигналов», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможности диалога с европейскими лидерами. Его слова передает ТАСС.
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