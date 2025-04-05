05 апреля 2025

Энергетики установят на пермской ТЭЦ-14 экспериментальную турбину

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект будет реализован в рамках масштабной модернизации электростанции
Проект будет реализован в рамках масштабной модернизации электростанции Фото:

В рамках работ по модернизации генерирующего оборудования на пермской ТЭЦ-14 установят уникальную газовую турбину. Запуск намечен на 2028 год. Об этом шла речь на встрече гендиректор ПАО «Т Плюс» Павла Сниккарса с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным во время визита в краевую столицу.

«Реализуемые проекты, такие как строительство нового энергоблока на Пермской ТЭЦ-9 и установка первой в РФ газовой турбины ГТЭ-65.1 на Пермской ТЭЦ-14, свидетельствуют о планомерном развитии инфраструктуры города и Пермского края. Эти инновационные технологии», — цитата Павла Сниккарса выложена в telegram-канале регионального министерства ЖКХ.

Ранее URA.RU рассказывало о пермских компаниях, которые переходят на отечественное IT-оборудование. Отказываться от импортных систем и защитных ПО в крае начали с 2019 года.

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В рамках работ по модернизации генерирующего оборудования на пермской ТЭЦ-14 установят уникальную газовую турбину. Запуск намечен на 2028 год. Об этом шла речь на встрече гендиректор ПАО «Т Плюс» Павла Сниккарса с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным во время визита в краевую столицу. «Реализуемые проекты, такие как строительство нового энергоблока на Пермской ТЭЦ-9 и установка первой в РФ газовой турбины ГТЭ-65.1 на Пермской ТЭЦ-14, свидетельствуют о планомерном развитии инфраструктуры города и Пермского края. Эти инновационные технологии», — цитата Павла Сниккарса выложена в telegram-канале регионального министерства ЖКХ. Ранее URA.RU рассказывало о пермских компаниях, которые переходят на отечественное IT-оборудование. Отказываться от импортных систем и защитных ПО в крае начали с 2019 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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