Энергетики установят на пермской ТЭЦ-14 экспериментальную турбину

В рамках работ по модернизации генерирующего оборудования на пермской ТЭЦ-14 установят уникальную газовую турбину. Запуск намечен на 2028 год. Об этом шла речь на встрече гендиректор ПАО «Т Плюс» Павла Сниккарса с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным во время визита в краевую столицу.
«Реализуемые проекты, такие как строительство нового энергоблока на Пермской ТЭЦ-9 и установка первой в РФ газовой турбины ГТЭ-65.1 на Пермской ТЭЦ-14, свидетельствуют о планомерном развитии инфраструктуры города и Пермского края. Эти инновационные технологии», — цитата Павла Сниккарса выложена в telegram-канале регионального министерства ЖКХ.
Ранее URA.RU рассказывало о пермских компаниях, которые переходят на отечественное IT-оборудование. Отказываться от импортных систем и защитных ПО в крае начали с 2019 года.
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