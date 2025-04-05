05 апреля 2025
04 апреля 2025

Стюардессе из ХМАО запретили летать за границу из-за долгов по коммуналке

Приставы запретили выезд заграницу стюардессе из ХМАО из-за долгов по коммуналке
© Служба новостей «URA.RU»
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Стюардесса не смогла летать заграницу из-за ограничений от судебных приставов
Стюардесса не смогла летать заграницу из-за ограничений от судебных приставов Фото:

Стюардесса из ХМАО лишилась возможности выполнять международные рейсы из-за долгов по коммуналке. Приставы наложили временный запрет на выезд из-за долга по коммунальным платежам в квартире, где она прописана, сообщили в управлении службы судебных приставов ХМАО. 

«Задолженность возникла в квартире, где зарегистрированы гражданка З. и её дочь. Cумма долга превысила 380 000 рублей. Для стимулирования оплаты судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ. После получения постановления гражданка З. обратилась к приставу с ходатайством об отмене ограничения, ссылаясь на то, что её дочь работает бортпроводницей в аэропорту г. Адлер, и запрет мешает ей выполнять международные рейсы», — рассказали в группе УФССП ХМАО во ВКонтакте. 

Основанием для принудительного взыскания стало то, что долг не был погашен в установленный срок. В УФССП гражданке пояснили, что запрет они не снимут до полного погашения. Тогда в течение суток югорчанка оплатила долг и ограничения были сняты. 

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Стюардесса из ХМАО лишилась возможности выполнять международные рейсы из-за долгов по коммуналке. Приставы наложили временный запрет на выезд из-за долга по коммунальным платежам в квартире, где она прописана, сообщили в управлении службы судебных приставов ХМАО.  «Задолженность возникла в квартире, где зарегистрированы гражданка З. и её дочь. Cумма долга превысила 380 000 рублей. Для стимулирования оплаты судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ. После получения постановления гражданка З. обратилась к приставу с ходатайством об отмене ограничения, ссылаясь на то, что её дочь работает бортпроводницей в аэропорту г. Адлер, и запрет мешает ей выполнять международные рейсы», — рассказали в группе УФССП ХМАО во ВКонтакте.  Основанием для принудительного взыскания стало то, что долг не был погашен в установленный срок. В УФССП гражданке пояснили, что запрет они не снимут до полного погашения. Тогда в течение суток югорчанка оплатила долг и ограничения были сняты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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