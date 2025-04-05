Стюардессе из ХМАО запретили летать за границу из-за долгов по коммуналке

Стюардесса из ХМАО лишилась возможности выполнять международные рейсы из-за долгов по коммуналке. Приставы наложили временный запрет на выезд из-за долга по коммунальным платежам в квартире, где она прописана, сообщили в управлении службы судебных приставов ХМАО.
«Задолженность возникла в квартире, где зарегистрированы гражданка З. и её дочь. Cумма долга превысила 380 000 рублей. Для стимулирования оплаты судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ. После получения постановления гражданка З. обратилась к приставу с ходатайством об отмене ограничения, ссылаясь на то, что её дочь работает бортпроводницей в аэропорту г. Адлер, и запрет мешает ей выполнять международные рейсы», — рассказали в группе УФССП ХМАО во ВКонтакте.
Основанием для принудительного взыскания стало то, что долг не был погашен в установленный срок. В УФССП гражданке пояснили, что запрет они не снимут до полного погашения. Тогда в течение суток югорчанка оплатила долг и ограничения были сняты.
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