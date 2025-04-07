Аллергологи рассказали, каких растений нужно бояться свердловчанам

В Свердловской области главным аллергеном по-прежнему остаются растения, но число обратившихся за помощью стремительно растет из-за вредных факторов окружающей среды. Об этом рассказала врач пульмонолог, аллерголог и иммунолог Анна Петухова.
«Несмотря на то, что в 2020 год был ковидным, а цифры могут быть снижены, к аллергологам нашего отделения обратились порядка 5200 человек. Если брать статистику 2024 года, она говорит, что обратились уже более 10 тысяч человек», — сказала Петухова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, первое место по обращаемости составляет бронхиальная астма — около 40% среди всех случаев. На втором месте врачи отмечают различные виды крапивницы, а на третьем — аллергический ринит, с которым в два раза чаще стали приходить к специалистам (с 2020-го).
Врач Петухова отметила, что с конца прошлого столетия аллергические заболевания в мире растут в два раза. А распространенность пыльцевой аллергии составляет от 20 до 40%. «На сегодняшний день доказано, что есть эпигенетические факторы, которые могут влиять на генетику — агрессивные факторы окружающей среды. <…> По сравнению с 60-ми годами в 350 раз увеличилось количество различных выбросов. Все они способны повреждать эпителий кожи и кишечника», — сказала она, добавив, что к аллергиям чаще всего есть генетическая предрасположенность.
Главный аллерген в регионе — пыльца березы, но у этого дерева есть еще и близкородственные растения. Например, ольха, которая может начать пылиться еще в конце февраля. «Многим кажется, что у пациентов есть аллергия на таяние снега и грязь. На самом деле это уже пыльцевая аллергия», — отметила Петухова. Вторым распространенным видом она назвала аллергию на сорные травы, при которой могут быть перекрестные реакции. «Например, при аллергии на полынь может возникнуть непереносимость сельдерея, петрушки, кинзы. То же самое и при аллергии на березу — при употреблении яблок, груш, миндаля», — сказала она.
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