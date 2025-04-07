07 апреля 2025

Свердловские врачи ждут важную вакцину для аллергиков

В Свердловской области ждут инновационную вакцину от аллергии на пыльцу и орехи
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас испытания новой вакцины на завершающей стадии
Сейчас испытания новой вакцины на завершающей стадии Фото:

В Свердловской области может появиться вакцина против аллергии на пыльцу березы и орехи, испытания которой начались в прошлом году. Ее поступление ждут аллергологи, так как в разработке участвовали местные специалисты, рассказала врач пульмонолог, аллерголог и иммунолог Анна Петухова.

«На сегодняшний день испытания вакцины вступили в завершающую фазу. Это вакцина, которая, к нашей гордости, разработана совместно российскими и австрийскими учеными. <…> Очень обнадеживающие получены предварительные результаты. Завершающие, я думаю, нам должны быть озвучены этой осенью. Поскольку вклад в создание вакцины был и от свердловских ученых, думаю, мы будем ожидать ее и в нашем регионе», — сказала Петухова на пресс-конференции ТАСС.

Врач аллерголог-иммунолог Областной детской клинической больницы Ирина Сельнихина добавила, что эта вакцина поможет бороться с перекрестной пищевой аллергией. «Орех вызывает очень агрессивные аллергические реакции, вплоть до анафилактических состояний. Я думаю, что за этим огромная перспектива. Перекрестная пищевая аллергия, я думаю, идет следом за поллинозом (пыльцевая аллергия). Мы в ожидании очень хороших результатов, что в ближайшее время будет поступление [вакцины]», — дополнила она.

Главным аллергеном в регионе по-прежнему остаются растения, но число обратившихся за помощью стремительно растет из-за вредных факторов окружающей среды. Сезонная аллергия начнется с набуханием почек на деревьях, при этом почувствовать симптомы можно еще раньше — от ольхи, которая может начать пылиться еще в конце февраля.

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В Свердловской области может появиться вакцина против аллергии на пыльцу березы и орехи, испытания которой начались в прошлом году. Ее поступление ждут аллергологи, так как в разработке участвовали местные специалисты, рассказала врач пульмонолог, аллерголог и иммунолог Анна Петухова. «На сегодняшний день испытания вакцины вступили в завершающую фазу. Это вакцина, которая, к нашей гордости, разработана совместно российскими и австрийскими учеными. <…> Очень обнадеживающие получены предварительные результаты. Завершающие, я думаю, нам должны быть озвучены этой осенью. Поскольку вклад в создание вакцины был и от свердловских ученых, думаю, мы будем ожидать ее и в нашем регионе», — сказала Петухова на пресс-конференции ТАСС. Врач аллерголог-иммунолог Областной детской клинической больницы Ирина Сельнихина добавила, что эта вакцина поможет бороться с перекрестной пищевой аллергией. «Орех вызывает очень агрессивные аллергические реакции, вплоть до анафилактических состояний. Я думаю, что за этим огромная перспектива. Перекрестная пищевая аллергия, я думаю, идет следом за поллинозом (пыльцевая аллергия). Мы в ожидании очень хороших результатов, что в ближайшее время будет поступление [вакцины]», — дополнила она. Главным аллергеном в регионе по-прежнему остаются растения, но число обратившихся за помощью стремительно растет из-за вредных факторов окружающей среды. Сезонная аллергия начнется с набуханием почек на деревьях, при этом почувствовать симптомы можно еще раньше — от ольхи, которая может начать пылиться еще в конце февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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