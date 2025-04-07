Свердловские врачи ждут важную вакцину для аллергиков

В Свердловской области может появиться вакцина против аллергии на пыльцу березы и орехи, испытания которой начались в прошлом году. Ее поступление ждут аллергологи, так как в разработке участвовали местные специалисты, рассказала врач пульмонолог, аллерголог и иммунолог Анна Петухова.
«На сегодняшний день испытания вакцины вступили в завершающую фазу. Это вакцина, которая, к нашей гордости, разработана совместно российскими и австрийскими учеными. <…> Очень обнадеживающие получены предварительные результаты. Завершающие, я думаю, нам должны быть озвучены этой осенью. Поскольку вклад в создание вакцины был и от свердловских ученых, думаю, мы будем ожидать ее и в нашем регионе», — сказала Петухова на пресс-конференции ТАСС.
Врач аллерголог-иммунолог Областной детской клинической больницы Ирина Сельнихина добавила, что эта вакцина поможет бороться с перекрестной пищевой аллергией. «Орех вызывает очень агрессивные аллергические реакции, вплоть до анафилактических состояний. Я думаю, что за этим огромная перспектива. Перекрестная пищевая аллергия, я думаю, идет следом за поллинозом (пыльцевая аллергия). Мы в ожидании очень хороших результатов, что в ближайшее время будет поступление [вакцины]», — дополнила она.
Главным аллергеном в регионе по-прежнему остаются растения, но число обратившихся за помощью стремительно растет из-за вредных факторов окружающей среды. Сезонная аллергия начнется с набуханием почек на деревьях, при этом почувствовать симптомы можно еще раньше — от ольхи, которая может начать пылиться еще в конце февраля.
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