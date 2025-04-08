В Перми огласили приговор инициатору стрельбы в пермском баре

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Мужчину приговорили к 2,5 годам колонии общего режима
Мужчину приговорили к 2,5 годам колонии общего режима Фото:

Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении Самира Азимова. Он обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). 

«В октябре 2024 года Азимов, находясь в ТРК „Колизей Атриум“ неподалеку от помещения бара „DOSKI“, используя малозначительный повод, вступил в конфликты с тремя посетителями ночного заведения. Обвиняемый нанес двум мужчинам удары, неоднократно выстрелил в них из пневматического пистолета. Кроме того, угрожал одному из пострадавших и посетительнице бара убийством. А затем распылил в лицо мужчины газ. В результате этих действий одному из потерпевших причинен легкий вред здоровью», — сообщает Ленинский районный суд Перми в соцсети «ВКонтакте».

Подсудимый вину признал лишь частично. Он заявил, что инициаторами конфликтов были сами потерпевшие. Кроме того, отрицал нанесение им определенных ударов, однако принес каждому из пострадавших свои извинения, а также возместил причиненный вред. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.

Ранее URA.RU публиковал версию тех событий от лица гендиректора бара Антона Мартыненко. По его словам, причиной стрельбы в увеселительном заведении стал конфликт посетителей с охраной бара. 

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Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении Самира Азимова. Он обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).  «В октябре 2024 года Азимов, находясь в ТРК „Колизей Атриум“ неподалеку от помещения бара „DOSKI“, используя малозначительный повод, вступил в конфликты с тремя посетителями ночного заведения. Обвиняемый нанес двум мужчинам удары, неоднократно выстрелил в них из пневматического пистолета. Кроме того, угрожал одному из пострадавших и посетительнице бара убийством. А затем распылил в лицо мужчины газ. В результате этих действий одному из потерпевших причинен легкий вред здоровью», — сообщает Ленинский районный суд Перми в соцсети «ВКонтакте». Подсудимый вину признал лишь частично. Он заявил, что инициаторами конфликтов были сами потерпевшие. Кроме того, отрицал нанесение им определенных ударов, однако принес каждому из пострадавших свои извинения, а также возместил причиненный вред. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима. Ранее URA.RU публиковал версию тех событий от лица гендиректора бара Антона Мартыненко. По его словам, причиной стрельбы в увеселительном заведении стал конфликт посетителей с охраной бара. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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