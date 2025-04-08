Кухарук презентовал членам Госсовета опыт ХМАО по развитию адаптивного спорта

Югорский Центр адаптивного спорта может стать федеральной экспериментальной площадкой для разработки и апробации инклюзивных занятий спортом. Такое предложение на совместном заседании комиссии Госсовета РФ внес губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Он презентовал уже разработанные практики и механизмы, а также поделился опытом вовлечения ветеранов СВО.
«На совместном заседании комиссии Госсовета РФ… рассказал об опыте Югры по развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта… Реализованные практики и механизмы… позволили нам в короткие сроки разработать и утвердить стандарт технологии вовлечения ветеранов СВО в занятия адаптивным спортом… В связи с этим предложил коллегам поддержать инициативу автономного округа по признанию нашего Центра адаптивного спорта в качестве федеральной экспериментальной площадки для разработки и апробации механизмов реализации инклюзивных занятий», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он уточнил, что такая мера позволит распространить югорские практики, которые признаны успешными на федеральном уровне, на малонаселенные пункты России. Всего сейчас реабилитацией людей с ограниченными возможностями занимаются 35 организаций округа. Для этого уже разработано 107 спортивно-оздоровительных программ.
Кухарук встретился с югорскими ветеранами СВО, которые участвовали в «Кубке Защитников Отечества», а также с теми, кто проходит курс образовательной программы «Герои Югры». В ходе встречи бойцы задали главе региона много вопросов, обсудили волнующие темы и внесли важные предложения. Среди них, например, создание тренировочных баз для следж-хоккея и расширение возможностей получения высшего образования. Губернатор уже взял их в работу.
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