В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной BMW врезалась в Lexus, спровоцировав массовую аварию. У водителя BMW не было прав, передает корреспондент URA.RU.
В Lexus'е находился ребенок. У машины в результате толчка сработали подушки безопасности, она несколько раз развернулась и зацепила Mitsubishi и Kia. Lexus пролетел около 80 метров и остановил его только бордюр.
Как рассказали пострадавшие, водитель BMW был не только без прав, но и без документов на машину, на автомобиле иностранные номера. На месте работала Госавтоинспекция, обстоятельства ДТП уточняются.
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