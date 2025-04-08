08 апреля 2025

В Екатеринбурге водитель без прав на BMW устроил массовое ДТП. Фото

В Екатеринбурге BMW врезалась в Lexus, который зацепил еще две машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Lexus пролетел около 80 метров
Lexus пролетел около 80 метров Фото:

В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной BMW врезалась в Lexus, спровоцировав массовую аварию. У водителя BMW не было прав, передает корреспондент URA.RU.

В Lexus'е находился ребенок. У машины в результате толчка сработали подушки безопасности, она несколько раз развернулась и зацепила Mitsubishi и Kia. Lexus пролетел около 80 метров и остановил его только бордюр.

Как рассказали пострадавшие, водитель BMW был не только без прав, но и без документов на машину, на автомобиле иностранные номера. На месте работала Госавтоинспекция, обстоятельства ДТП уточняются.

Пострадавший Lexus
Пострадавший Lexus
Фото:
Место аварии, пострадавшая Mitsubishi
Место аварии, пострадавшая Mitsubishi
Фото:
Пострадавший немецкий седан
Пострадавший немецкий седан
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной BMW врезалась в Lexus, спровоцировав массовую аварию. У водителя BMW не было прав, передает корреспондент URA.RU. В Lexus'е находился ребенок. У машины в результате толчка сработали подушки безопасности, она несколько раз развернулась и зацепила Mitsubishi и Kia. Lexus пролетел около 80 метров и остановил его только бордюр. Как рассказали пострадавшие, водитель BMW был не только без прав, но и без документов на машину, на автомобиле иностранные номера. На месте работала Госавтоинспекция, обстоятельства ДТП уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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