09 апреля 2025

В Пермском крае умерла журналистка Балякина, обвиняемая в вымогательстве

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Балякина проходила лечение в кардиодиспансере
Балякина проходила лечение в кардиодиспансере Фото:

Журналистка из Чайковского (Пермский край) Наталья Балякина скончалась 10 апреля. Об этом сообщил ее адвокат Алексей Шардаков.

«Умерла прикамская журналистка Наталья Балякина. Незадолго до этого она проходила лечение в кардиодиспансере», — пишет Properm со ссылкой на адвоката.

Наталья Балякина работала главным редактором газеты «Чайковские ведомости». В 2024 году ее задержали по делу в вымогательстве у местного политика. По данным СМИ, речь шла о председателе городской думы Михаиле Шубине. В квартирах Балякиной прошли обыски. В декабре 2024 года она оказывала давление на следствия, используя шантаж.

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Журналистка из Чайковского (Пермский край) Наталья Балякина скончалась 10 апреля. Об этом сообщил ее адвокат Алексей Шардаков. «Умерла прикамская журналистка Наталья Балякина. Незадолго до этого она проходила лечение в кардиодиспансере», — пишет Properm со ссылкой на адвоката. Наталья Балякина работала главным редактором газеты «Чайковские ведомости». В 2024 году ее задержали по делу в вымогательстве у местного политика. По данным СМИ, речь шла о председателе городской думы Михаиле Шубине. В квартирах Балякиной прошли обыски. В декабре 2024 года она оказывала давление на следствия, используя шантаж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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