В Пермском крае умерла журналистка Балякина, обвиняемая в вымогательстве

Балякина проходила лечение в кардиодиспансере
Журналистка из Чайковского (Пермский край) Наталья Балякина скончалась 10 апреля. Об этом сообщил ее адвокат Алексей Шардаков.
«Умерла прикамская журналистка Наталья Балякина. Незадолго до этого она проходила лечение в кардиодиспансере», — пишет Properm со ссылкой на адвоката.
Наталья Балякина работала главным редактором газеты «Чайковские ведомости». В 2024 году ее задержали по делу в вымогательстве у местного политика. По данным СМИ, речь шла о председателе городской думы Михаиле Шубине. В квартирах Балякиной прошли обыски. В декабре 2024 года она оказывала давление на следствия, используя шантаж.
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