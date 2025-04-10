Цены на майские сплавы в Пермском крае подскочили на 40%

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Организаторы сплавов объясняют это общим ростом затрат
Организаторы сплавов объясняют это общим ростом затрат Фото:

В Пермском крае цены на речные сплавы в майские праздники выросли на 40-45%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом заявляют игроки рынка. 

«Например, популярный трехдневный маршрут „Майская Усьва“ (от Усьвы до Мыса), обойдется в 10,5 тысяч рублей с человека. В 2024 году аналогичный тур стоил 7,2 рублей рублей», — сообщает портал «В курсе.ру». 

Весенний сплав по Койве и Чусовой на четыре дня в 2025 году оценивается в 11-14 тысяч рублей, что также превышает прошлогодний уровень на 40-45%. Четырехдневный сплав по реке Вижай обойдется в сумму от 12 тысяч рублей на одного человека. 

Организаторы сплавов объясняют это общим ростом затрат, особенно транспортных. Кроме того, изменения в налоговом законодательстве в туристической сфере привели к увеличению нагрузки. Еще одним фактором является обязательная сертификация гидов, которая тоже отражается на итоговой цене.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей Перми возмутила стоимость путевок в санатории. Отдых в пермских здравницах стоит дороже, чем в других регионах. В январе 2025 года средняя стоимость путевки составила 5,4 тысячи рублей в сутки.

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В Пермском крае цены на речные сплавы в майские праздники выросли на 40-45%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом заявляют игроки рынка.  «Например, популярный трехдневный маршрут „Майская Усьва“ (от Усьвы до Мыса), обойдется в 10,5 тысяч рублей с человека. В 2024 году аналогичный тур стоил 7,2 рублей рублей», — сообщает портал «В курсе.ру».  Весенний сплав по Койве и Чусовой на четыре дня в 2025 году оценивается в 11-14 тысяч рублей, что также превышает прошлогодний уровень на 40-45%. Четырехдневный сплав по реке Вижай обойдется в сумму от 12 тысяч рублей на одного человека.  Организаторы сплавов объясняют это общим ростом затрат, особенно транспортных. Кроме того, изменения в налоговом законодательстве в туристической сфере привели к увеличению нагрузки. Еще одним фактором является обязательная сертификация гидов, которая тоже отражается на итоговой цене. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей Перми возмутила стоимость путевок в санатории. Отдых в пермских здравницах стоит дороже, чем в других регионах. В январе 2025 года средняя стоимость путевки составила 5,4 тысячи рублей в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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