Пермяков шокировали цены на путевки в санатории

Жителей Перми возмутила стоимость путевок в санатории. Отдых в пермских здравницах стоит дороже, чем в других регионах. В январе 2025 года средняя стоимость путевки составила 5,4 тысячи рублей в сутки. Свое мнение пермяки высказали в telegram-канале «Большая Пермь».
«Это ужасно, что путевка по стоимости получается, как отдых в другом регионе. Хотя в Пермском крае на проезд тратиться почти не надо, а получается, как с дорогой. Мы с мужем были в прошлом году, он сказал больше ни ногой... Лучше отдых на теплоходе», — написала Sunshine.
Максим Рублев отметил, что в Пермском крае не только самые высокие цены на путевки в санатории, но и на другие товары и услуги. По мнению мужчины, прокуратуре необходимо обратить внимание на эту проблему. Светлана добавила, что некоторые пермские здравницы, несмотря на дорогие путевки, не менялись со времен СССР. «Курорт крупнейшей российской сети как был 30 лет назад на одном уровне, так на этом уровне и остался», — написала пермячка.
Ранее URA.RU рассказало, что пермские санатории стали одними из лидеров по стоимости путевок в стране. При этом спрос на отдых в здравницах не снижается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!