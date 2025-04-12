12 апреля 2025

Прокуратура проводит проверку из-за взрыва в доме Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверит соблюдение прав пострадавших от взрыва
Прокуратура проверит соблюдение прав пострадавших от взрыва Фото:
новость из сюжета
В Ханты-Мансийске произошел взрыв в доме

Вечером 12 апреля в доме по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске произошел взрыв. Из-за происшествия было эвакуировано 35 человек, еще четверо пострадали. По данному факту будет проведена проверка, сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 12 апреля 2025 года пожара в многоквартирном доме по улице Промышленная, 9а в Ханты-Мансийске, в результате которого есть пострадавшие… В настоящее время прокуратурой организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания», — написано в telegram-канале ведомства.

На место ЧП выезжал межрайонный прокурор Сергей Мингалев. По итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. При этом, сам дом не газифицирован.

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Вечером 12 апреля в доме по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске произошел взрыв. Из-за происшествия было эвакуировано 35 человек, еще четверо пострадали. По данному факту будет проведена проверка, сообщили в прокуратуре ХМАО. «Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 12 апреля 2025 года пожара в многоквартирном доме по улице Промышленная, 9а в Ханты-Мансийске, в результате которого есть пострадавшие… В настоящее время прокуратурой организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания», — написано в telegram-канале ведомства. На место ЧП выезжал межрайонный прокурор Сергей Мингалев. По итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. При этом, сам дом не газифицирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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