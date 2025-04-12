Прокуратура проводит проверку из-за взрыва в доме Ханты-Мансийска

Вечером 12 апреля в доме по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске произошел взрыв. Из-за происшествия было эвакуировано 35 человек, еще четверо пострадали. По данному факту будет проведена проверка, сообщили в прокуратуре ХМАО.
«Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 12 апреля 2025 года пожара в многоквартирном доме по улице Промышленная, 9а в Ханты-Мансийске, в результате которого есть пострадавшие… В настоящее время прокуратурой организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания», — написано в telegram-канале ведомства.
На место ЧП выезжал межрайонный прокурор Сергей Мингалев. По итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. При этом, сам дом не газифицирован.
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