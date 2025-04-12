12 апреля 2025

Взрывом в жилом доме в Ханты-Мансийске занялись следователи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи выезжали на место взрыва
Следователи выезжали на место взрыва Фото:

После взрыва, а затем пожара в доме на улице Промышленной в Ханты-Мансийске на место происшествия прибыли следователи. По факту произошедшего в окружном СК РФ начата проверка.

«По сообщению о возгорании 12 апреля 2025 года жилого дома по улице Промышленная в городе Ханты-Мансийске, в результате которого есть пострадавшие, Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО — Югре организована процессуальная проверка. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты следственного управления», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Следователи ведут работу совместно с дознавателями. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Вечером 12 апреля 2025 года в доме по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске произошел взрыв, несмотря на отсутствие газификации здания. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. Проводится проверка прокуратуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После взрыва, а затем пожара в доме на улице Промышленной в Ханты-Мансийске на место происшествия прибыли следователи. По факту произошедшего в окружном СК РФ начата проверка. «По сообщению о возгорании 12 апреля 2025 года жилого дома по улице Промышленная в городе Ханты-Мансийске, в результате которого есть пострадавшие, Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО — Югре организована процессуальная проверка. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты следственного управления», — сообщается в telegram-канале ведомства. Следователи ведут работу совместно с дознавателями. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Вечером 12 апреля 2025 года в доме по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске произошел взрыв, несмотря на отсутствие газификации здания. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. Проводится проверка прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...