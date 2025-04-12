Взрывом в жилом доме в Ханты-Мансийске занялись следователи

После взрыва, а затем пожара в доме на улице Промышленной в Ханты-Мансийске на место происшествия прибыли следователи. По факту произошедшего в окружном СК РФ начата проверка.
«По сообщению о возгорании 12 апреля 2025 года жилого дома по улице Промышленная в городе Ханты-Мансийске, в результате которого есть пострадавшие, Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО — Югре организована процессуальная проверка. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты следственного управления», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Следователи ведут работу совместно с дознавателями. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Вечером 12 апреля 2025 года в доме по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске произошел взрыв, несмотря на отсутствие газификации здания. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. Проводится проверка прокуратуры.
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