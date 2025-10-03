В пермской деревне, где не могли установить освещение 15 лет, до конца года появятся фонари

До конца 2025 года на улице Солнечной в деревне Петровка появится уличное освещение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Пермского округа. Местные жители ждали установки фонарей 15 лет.
«До конца 2025 года работы по монтажу уличного освещения будут выполнены. Запланирована установка 20 светильников по улице Солнечной и прокладка кабеля протяженностью примерно 800 метров», — сообщили URA.RU в администрации.
В окружной администрации добавили, что Култаевское теруправление еще в ноябре 2024 года получило от энергоснабжающей компании технические условия на подключение и заложило средства в местный бюджет. Необходимая документация оформлена, прибор учета электроэнергии уже установлен. Сейчас завершены все подготовительные этапы, и в ближайшее время начнется монтаж светильников.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Петровки на протяжении 15 лет добиваются установки освещения на улице Солнечной. Местные власти неоднократно объясняли затягивание сроков отсутствием финансирования.
