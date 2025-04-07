В Перми снесли два незаконных павильона

В Перми по решению суда снесли два незаконных павильона. Они находились в Индустриальном районе города и принадлежали уроженке Азербайджана. С иском в суд вышла районная администрация.
«Несколько лет назад женщина получила согласие от собственников жилого дома на аренду части придомовой территории. Она убедила их, что там разместится лишь один киоск. Однако в отведенном для этих целей месте появилось сразу два павильона, на которых в разное время висели вывески: „Овощи и фрукты“, „Vape Shop“, „Хлеб из тандыра“», — сообщает на официальном сайте ГУ ФССП по Пермском краю.
Решающим для суда стал тот факт, что размещение павильонов на земельном участке в непосредственной близости от многоквартирного дома нарушает нормы пожарной безопасности. Это создает угрозу жизни и здоровья местных жителей. Предпринимательница своевременно демонтировала торговые павильоны.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми снесут незаконный автосалон на улице Маршала Жукова, 51, который занимается продажей подержанных автомобилей. В районной администрации считают, что компания возвела здание на муниципальной земле, не имея на это разрешения.
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