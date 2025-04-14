В США признали, что им нечего противопоставить российской подлодке «Кондор»

ВМФ США не имеет технологий, сравнимых с российской подводной лодкой класса «Кондор», оснащенной титановым корпусом. Об этом заявил американский эксперт в области обороны Брент Иствуд.
«Российская подводная лодка класса „Кондор“ имеет титановый корпус, с которым ВМФ (США, — прим. URA.RU) не может сравниться», — говорится в публикации Иствуда для журнала 19FortyFive. Эксперт подчеркивает, что титановые корпуса обладают рядом значительных преимуществ по сравнению с другими материалами: они легче, быстрее, тише и более защищенные. Это делает подлодки класса «Кондор» особенно опасными, ведь их торпеды могут эффективно уничтожать корабли противника.
Кроме того, эксперт отмечает стратегическое значение подлодок класса «Кондор» для России, несмотря на сложности и высокую стоимость их производства. Подлодки этого класса, такие как «Нижний Новгород» и «Псков», активно используются в составе Северного флота, патрулируют Арктику и обеспечивают безопасность в данном регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.