Екатеринбург остался без матчей сборных России и США

Екатеринбург не оказался в списке городов, где проведут серию хоккейных игр сборных России и США, собранные из игроков КХЛ и НХЛ. Матчи организуют в Санкт-Петербурге и Вашингтоне, рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Идут непубличные переговоры. Когда переговоры закончатся, вы об этом узнаете. Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки», — сказал министр корреспонденту «Матч ТВ».
Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп месяц назад договорились организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. После этого мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что новая ледовая «УГМК-Арена» готова принять игры.
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