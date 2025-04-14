Екатеринбург остался без матчей сборных России и США

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Открытие «УГМК-Арены» состоялось 10 марта
Открытие «УГМК-Арены» состоялось 10 марта Фото:

Екатеринбург не оказался в списке городов, где проведут серию хоккейных игр сборных России и США, собранные из игроков КХЛ и НХЛ. Матчи организуют в Санкт-Петербурге и Вашингтоне, рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Идут непубличные переговоры. Когда переговоры закончатся, вы об этом узнаете. Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки», — сказал министр корреспонденту «Матч ТВ».

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп месяц назад договорились организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. После этого мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что новая ледовая «УГМК-Арена» готова принять игры.

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Екатеринбург не оказался в списке городов, где проведут серию хоккейных игр сборных России и США, собранные из игроков КХЛ и НХЛ. Матчи организуют в Санкт-Петербурге и Вашингтоне, рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. «Идут непубличные переговоры. Когда переговоры закончатся, вы об этом узнаете. Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки», — сказал министр корреспонденту «Матч ТВ». Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп месяц назад договорились организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. После этого мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что новая ледовая «УГМК-Арена» готова принять игры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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