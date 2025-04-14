14 апреля 2025

Суд освободил челябинский завод от претензий американцев на два миллиона евро

© Служба новостей «URA.RU»
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Фирме с американскими корнями суд отказал во взыскании предоплаты за продукцию челябинского завода
Фирме с американскими корнями суд отказал во взыскании предоплаты за продукцию челябинского завода Фото:

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус», дочерней компании американской фирмы ITT Inc, во взыскании с челябинского завода «Конар» 2,366 млн евро. Как сообщила пресс-служба суда, апелляционная жалоба американцев осталась без удовлетворения.

«Суд в открытом судебном заседании рассмотрел апелляционную жалобу ООО „Ай-Ти-Ти Индастриз Рус“. Требовали взыскать 2,366 млн евро. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — отметил суд. В декабре 2022 года американская компания в одностороннем порядке отказалась принимать заказанное у челябинцев изделие. К тому моменту «Конар» успел получить спорную сумму, которую партнеры потребовали вернуть. Односторонний отказ суд признал недействительным, а апелляционная инстанция это решение подтвердила.

В процессе участвовали третьи лица. Среди них есть компании «Арктик СПГ 2» из Нового Уренгоя, «Сарен Б.В.» из Мурманска и «Ситибанк».

При подготовке материала URA.RU направило обеим сторонам спора запросы. Ответы будут опубликованы в случае поступления.

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Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус», дочерней компании американской фирмы ITT Inc, во взыскании с челябинского завода «Конар» 2,366 млн евро. Как сообщила пресс-служба суда, апелляционная жалоба американцев осталась без удовлетворения. «Суд в открытом судебном заседании рассмотрел апелляционную жалобу ООО „Ай-Ти-Ти Индастриз Рус“. Требовали взыскать 2,366 млн евро. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — отметил суд. В декабре 2022 года американская компания в одностороннем порядке отказалась принимать заказанное у челябинцев изделие. К тому моменту «Конар» успел получить спорную сумму, которую партнеры потребовали вернуть. Односторонний отказ суд признал недействительным, а апелляционная инстанция это решение подтвердила. В процессе участвовали третьи лица. Среди них есть компании «Арктик СПГ 2» из Нового Уренгоя, «Сарен Б.В.» из Мурманска и «Ситибанк». При подготовке материала URA.RU направило обеим сторонам спора запросы. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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