Суд освободил челябинский завод от претензий американцев на два миллиона евро

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус», дочерней компании американской фирмы ITT Inc, во взыскании с челябинского завода «Конар» 2,366 млн евро. Как сообщила пресс-служба суда, апелляционная жалоба американцев осталась без удовлетворения.
«Суд в открытом судебном заседании рассмотрел апелляционную жалобу ООО „Ай-Ти-Ти Индастриз Рус“. Требовали взыскать 2,366 млн евро. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — отметил суд. В декабре 2022 года американская компания в одностороннем порядке отказалась принимать заказанное у челябинцев изделие. К тому моменту «Конар» успел получить спорную сумму, которую партнеры потребовали вернуть. Односторонний отказ суд признал недействительным, а апелляционная инстанция это решение подтвердила.
В процессе участвовали третьи лица. Среди них есть компании «Арктик СПГ 2» из Нового Уренгоя, «Сарен Б.В.» из Мурманска и «Ситибанк».
При подготовке материала URA.RU направило обеим сторонам спора запросы. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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