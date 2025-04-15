Челябинский губернатор выразил соболезнование родным умершего экс-директора ЧМК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер перечислил заслуги скончавшегося экс-гендиректора ЧМК Анатолия Щетинина
Алексей Текслер перечислил заслуги скончавшегося экс-гендиректора ЧМК Анатолия Щетинина Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким бывшего гендиректора ЧМК Анатолия Щетинина. Как заявил глава региона, земляки сохранят память о человеке и талантливом руководителе.

«Анатолий Петрович внес большой вклад в развитие промышленности на Южном Урале, многие годы проработал в отрасли и на Челябинском металлургическом комбинате, несколько лет успешно возглавлял его. Как руководитель уделял особое внимание людям», — привела пресс-служба слова губернатора.

Текслер напомнил, что Щетинин одним из первых руководителей промышленных предприятий Челябинска подписал масштабное экологическое соглашение с правительством региона. Бывший руководитель скончался на 69-м году жизни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким бывшего гендиректора ЧМК Анатолия Щетинина. Как заявил глава региона, земляки сохранят память о человеке и талантливом руководителе. «Анатолий Петрович внес большой вклад в развитие промышленности на Южном Урале, многие годы проработал в отрасли и на Челябинском металлургическом комбинате, несколько лет успешно возглавлял его. Как руководитель уделял особое внимание людям», — привела пресс-служба слова губернатора. Текслер напомнил, что Щетинин одним из первых руководителей промышленных предприятий Челябинска подписал масштабное экологическое соглашение с правительством региона. Бывший руководитель скончался на 69-м году жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...