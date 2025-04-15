Челябинский губернатор выразил соболезнование родным умершего экс-директора ЧМК

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким бывшего гендиректора ЧМК Анатолия Щетинина. Как заявил глава региона, земляки сохранят память о человеке и талантливом руководителе.
«Анатолий Петрович внес большой вклад в развитие промышленности на Южном Урале, многие годы проработал в отрасли и на Челябинском металлургическом комбинате, несколько лет успешно возглавлял его. Как руководитель уделял особое внимание людям», — привела пресс-служба слова губернатора.
Текслер напомнил, что Щетинин одним из первых руководителей промышленных предприятий Челябинска подписал масштабное экологическое соглашение с правительством региона. Бывший руководитель скончался на 69-м году жизни.
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