В минздраве заявили о колоссальном спаде рождаемости в Свердловской области

В Свердловской области за последние десять лет рождаемость снизилась почти в два раза — с 62,5 тысячи рожденных детей до 37 тысяч. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Елена Чадова.
«К сожалению, количество родов снижается. Если в 2014 году у нас было 62,5 тысячи рожденных детей, то в 2024 году — 37 тысяч. Колоссальный спад», — сказала замминистра в эфире программы «МинздравПРО».
Вместе с этим Чадова указала на избыток коечного фонда в роддомах, подчеркнув, что мест для родильниц достаточно. «Мест достаточно, только рожайте», — подчеркнула она.
Ранее URA.RU сообщало, что за последний год в регионе количество умерших превысило родившихся более чем на 20 тысяч. С января по декабрь 2024-го зарегистрировано 57874 умерших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!