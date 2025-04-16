В минздраве заявили о колоссальном спаде рождаемости в Свердловской области

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За прошлый год на Среднем Урале родились 37 тысяч детей
За прошлый год на Среднем Урале родились 37 тысяч детей Фото:

В Свердловской области за последние десять лет рождаемость снизилась почти в два раза — с 62,5 тысячи рожденных детей до 37 тысяч. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Елена Чадова.

«К сожалению, количество родов снижается. Если в 2014 году у нас было 62,5 тысячи рожденных детей, то в 2024 году — 37 тысяч. Колоссальный спад», — сказала замминистра в эфире программы «МинздравПРО».

Вместе с этим Чадова указала на избыток коечного фонда в роддомах, подчеркнув, что мест для родильниц достаточно. «Мест достаточно, только рожайте», — подчеркнула она.

Ранее URA.RU сообщало, что за последний год в регионе количество умерших превысило родившихся более чем на 20 тысяч. С января по декабрь 2024-го зарегистрировано 57874 умерших.

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В Свердловской области за последние десять лет рождаемость снизилась почти в два раза — с 62,5 тысячи рожденных детей до 37 тысяч. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Елена Чадова. «К сожалению, количество родов снижается. Если в 2014 году у нас было 62,5 тысячи рожденных детей, то в 2024 году — 37 тысяч. Колоссальный спад», — сказала замминистра в эфире программы «МинздравПРО». Вместе с этим Чадова указала на избыток коечного фонда в роддомах, подчеркнув, что мест для родильниц достаточно. «Мест достаточно, только рожайте», — подчеркнула она. Ранее URA.RU сообщало, что за последний год в регионе количество умерших превысило родившихся более чем на 20 тысяч. С января по декабрь 2024-го зарегистрировано 57874 умерших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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