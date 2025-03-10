В Свердловской области люди чаще умирают, чем рождаются

В Свердловской области за год умерло 57,8 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 родилось 36,9 тысяч детей
В 2024 родилось 36,9 тысяч детей Фото:

В Свердловской области количество умерших превысило количество родившихся более чем на 20 тысяч. Статистику за 2024 год опубликовал Свердловскстат. 

Так, с января по декабрь всего было зарегистрировано 36948 родившихся. А число умерших составило 57874 человек, то есть естественная убыль — 20926 человек. При этом в период с января по ноябрь 2024-го умерло 53035 человек, соответственно, за месяц это число выросло на 4839 человек. Однако и рождаемость с ноября по декабрь выросла — на 2952 человека. 

Там же сообщается, что всего в 2024 году было зарегистрировано 29137 браков. Количество разводов составило 20688. По сравнению с ноябрем оба показателя выросли, браков стало больше на 1982, а разводов — на 1835. 

Ранее URA.RU рассказывало, что население Свердловской области постоянно сокращается девять лет подряд. С 2016 по 2024 год люди чаще умирали, чем рождались. Положительная динамика наблюдалась с 2012 по 2015 год.  

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В Свердловской области количество умерших превысило количество родившихся более чем на 20 тысяч. Статистику за 2024 год опубликовал Свердловскстат.  Так, с января по декабрь всего было зарегистрировано 36948 родившихся. А число умерших составило 57874 человек, то есть естественная убыль — 20926 человек. При этом в период с января по ноябрь 2024-го умерло 53035 человек, соответственно, за месяц это число выросло на 4839 человек. Однако и рождаемость с ноября по декабрь выросла — на 2952 человека.  Там же сообщается, что всего в 2024 году было зарегистрировано 29137 браков. Количество разводов составило 20688. По сравнению с ноябрем оба показателя выросли, браков стало больше на 1982, а разводов — на 1835.  Ранее URA.RU рассказывало, что население Свердловской области постоянно сокращается девять лет подряд. С 2016 по 2024 год люди чаще умирали, чем рождались. Положительная динамика наблюдалась с 2012 по 2015 год.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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