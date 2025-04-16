В Челябинске ураганом снесло стену ресторана. Видео

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От сильнейших порывов ветра у магазина обрушилась стена
От сильнейших порывов ветра у магазина обрушилась стена Фото:

В Челябинске от сильного ветра 16 апреля рухнула стена летника в ресторане Family Grill. Осколком повредило автомобиль.

«Легкий ветерок арматуру колышет, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до 8 лет... Как добирались домой сегодня?», — говорится в сообщении на странице «Тополинка, Тополиная Аллея — Челябинск», во «ВКонтакте».

Видео инцидента подготовил telegram-канал «Челябинск с огоньком». Судя по видео, никто не пострадал. В других районах города ветром поломало деревья. В ЖК «Олимп» ветром выбило стекла в окнах. Сообщений о пострадавших нет. Сильный ветер был кратковременным. В настоящее время ситуация стабилизировалась.

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В Челябинске от сильного ветра 16 апреля рухнула стена летника в ресторане Family Grill. Осколком повредило автомобиль. «Легкий ветерок арматуру колышет, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до 8 лет... Как добирались домой сегодня?», — говорится в сообщении на странице «Тополинка, Тополиная Аллея — Челябинск», во «ВКонтакте». Видео инцидента подготовил telegram-канал «Челябинск с огоньком». Судя по видео, никто не пострадал. В других районах города ветром поломало деревья. В ЖК «Олимп» ветром выбило стекла в окнах. Сообщений о пострадавших нет. Сильный ветер был кратковременным. В настоящее время ситуация стабилизировалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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