«Попробуй отгадать»: единороссы запутывают оппозицию на челябинских выборах

«Единая Россия» продолжает сохранять интригу на праймериз в заксобрание. За неделю до окончания приема документов на них по-прежнему нельзя говорить о конечном варианте будущего избирательным списком, да и перечень желающих переизбраться депутатов этого созыва остается до крайности куцым. Между тем, источники в политической среде видят в этом ряд скрытых смыслов.
«Консультации продолжаются и по списку, и по одномандатным округам. Одна из причин — единороссы хотят до последнего оставить в неведении конкурентов, прежде всего из КПРФ и ЛДПР. Такая ситуация сохранится до конца апреля, чтобы затруднить соперникам „маневр“ кандидатами — и затруднить выбор округов для самых ресурсных», — сообщил URA.RU инсайдер.
По мнению еще одного источника в партийных кругах, интрига с местами в областном списке ЕР будет длиться в течение всего срока праймериз, то есть уже до конца мая. А итоговую расстановку до конца не будут знать даже сами участники предварительного голосования.
В самом региональном отделении ЕР предпочитают не комментировать ситуацию. Равно как и информацию о том, что целый ряд «тяжеловесов» недопустимо затянули со сбором нужных документов, прежде всего — справок об отсутствии судимости. Сейчас «заминку» пытаются разрулить через полицейский главк, представителей которого просят по возможности ускорить проверку поданных запросов.
«Единая Россия» собирается выставить кандидатов по всем 30 одномандатным округам. Но пока на праймериз подали заявки лишь восемь действующих депутатов ЗСО. Это Татьяна Кузнецова (округ №2), Михаил Видгоф (округ №15), Лена Колесникова (округ №18), Дмитрий Пырсиков (округ №21) и Евгений Илле (округ №25). Спикер Олег Гербер, вице-спикер Андрей Шмидт и Олег Садовский намерены баллотироваться по партийному списку.
Из других видных политиков намерены попытать счастья на праймериз депутат Госдумы Олег Колесников, мэр Челябинска Алексей Лошкин и спикер думы областного центра Сергей Буяков, новый лидер региональной МГЕР Владислав Уланов, известный строитель Андрей Бодрягин, перешедший из КПРФ в стан единороссов экс-депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов. Компанию им составили экс-думцы Татьяна Чилимская из «Команды Мительмана» и Евгений Свеженцев (наследник действующего депутата ЗСО Игоря Свеженцева рассчитывает унаследовать по итогам выборов и парламентский мандат отца).
Они также рассчитывают на места в партийном списке. Равно как и подавшие заявки на праймериз участники СВО: инженер предприятия «ММК-Метиз» Андрей Орехов из Магнитогорска и екатеринбуржец Сергей Омельченко, директор сети образовательных центров «Интеллект».
Выдвижение кандидатов на праймериз проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. В 2025 году в Челябинской области пройдут 37 кампаний, включая выборы в заксобрание региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Собственно выборы состоятся в сентябре.
К 17 апреля на праймериз всех уровней в регионе подали заявления почти 2300 человек. Из них на мандаты регионального парламента претендуют более ста.
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