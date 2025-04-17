Спикер гордумы Челябинска Буяков стал участником парламентских праймериз ЕР

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Сергей Буяков в четвертый раз поучаствует в выборах в заксобрание Челябинской области
Сергей Буяков в четвертый раз поучаствует в выборах в заксобрание Челябинской области Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Спикер городской думы Челябинска Сергей Буяков подал заявку на участие в праймериз ЕР по выборам в заксобрание региона. Об этом сообщили URA.RU в областной организации «Единой России».

Буяков был депутатом заксобрания области три созыва подряд — с 2011 года — занимая пост главы комитета по социальной политике. Он был известен как автор региональных законов о газификации, материнском капитале, поддержке пожилых и инвалидов.

В 2024 году он досрочно сложил полномочия, чтобы принять участие в выборах городской думы. По их итогам он получил пост председателя думы, который до того занимал Андрей Шмидт.

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Спикер городской думы Челябинска Сергей Буяков подал заявку на участие в праймериз ЕР по выборам в заксобрание региона. Об этом сообщили URA.RU в областной организации «Единой России». Буяков был депутатом заксобрания области три созыва подряд — с 2011 года — занимая пост главы комитета по социальной политике. Он был известен как автор региональных законов о газификации, материнском капитале, поддержке пожилых и инвалидов. В 2024 году он досрочно сложил полномочия, чтобы принять участие в выборах городской думы. По их итогам он получил пост председателя думы, который до того занимал Андрей Шмидт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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