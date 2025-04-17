Спикер гордумы Челябинска Буяков стал участником парламентских праймериз ЕР

Спикер городской думы Челябинска Сергей Буяков подал заявку на участие в праймериз ЕР по выборам в заксобрание региона. Об этом сообщили URA.RU в областной организации «Единой России».
Буяков был депутатом заксобрания области три созыва подряд — с 2011 года — занимая пост главы комитета по социальной политике. Он был известен как автор региональных законов о газификации, материнском капитале, поддержке пожилых и инвалидов.
В 2024 году он досрочно сложил полномочия, чтобы принять участие в выборах городской думы. По их итогам он получил пост председателя думы, который до того занимал Андрей Шмидт.
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