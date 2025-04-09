В Пермском крае почтальонов обязали покупать продукцию в своих отделениях

Сотрудники отделений Почты России в Пермском крае получили письмо. В нем сообщается о необходимости повышения продаж за счет покупки продуктов питания работниками отделений. Документ подписан замначальника Пермского почтамта Управления федеральной почтовой связи.
«Необходимо проанализировать поименно каждого почтальона и понять, почему у него проведены мизерные продажи. Для улучшения показателей настоятельно рекомендуется обязать сотрудников почтовых отделений покупать там продукты питания», — сообщает «Новый компаньон».
Необходимость покупки товаров в письме аргументируется тем, что каждый почтальон в жизни пользуется минимумом продуктовой корзины, которую он должен приобретать в своем отделении для выполнения плана и для получения 6% с продаж. По словам источника издания, работники оказались возмущены такими заявлениями и указали на то, что в отделениях итак существует кадровый «голод».
В пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Пермского края изданию сообщили, что по данному факту уже проводят служебную проверку. И что это, безусловно, недопустимо.
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