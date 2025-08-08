Прокуратура Москвы: вооруженные люди в масках ограбили «Почту России»

В Москве, на улице Медиков, произошло ограбление в отделении почты. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.
«В отделение почты на ул. Медиков вошли двое неизвестных, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись», — заявило ведомство в telegram-канале. Сообщается, что грабители в масках скрылись с суммой предварительно в 4,8 миллиона рублей.
Недавно также происходили угрозы пистолетом. Так, 6 августа, полиция задержала жителя из Тюмени, который угрожал пистолетом жильцам дома. Пистолет оказался пневматическим, он был изъят. Оружие отправили на экспертизу.
