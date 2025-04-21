Китайские автоконцерны зарабатывают в отсутствии конкуренции в России

Китайский автопром на российском рынке заработал на два триллиона рублей больше, чем западные производители за последние три года. Об этом сообщают telegram-каналы.
«С 2022 года их (китайских производителей, — прим. URA.RU) выручка превысила 2,5 триллиона рублей», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что с 2022 года чистая прибыль китайских автомобильных брендов составила около 500 миллиардов, в то время как покинувшие российский рынок западные компании, такие как BMW, Toyota, Hyundai и другие, заработали около 500 миллиардов выручки и 40 миллиардов чистой прибыли.
На первом месте среди китайских авто — Chery, с выручкой в триллион рублей, на втором — Haval, с аналогичным заработком, а на третьем — Geely. Последующие места заняли Changan и GAC. На первом месте по самым убыточным продажам среди западных авто — Toyota, с потерями в 32 миллиарда. На втором — Porsche, с убытком в 1,7 миллиарда. Однако некоторые из них продолжают зарабатывать на техобслуживании и запчастях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.