У пермских подростков, которых искали в лесу, сломался питбайк

Следователи: у пермских подростков, которых искали в лесу, сломался питбайк
© Служба новостей «URA.RU»
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Они предприняли попытку добраться до населенного пункта пешком, в результате чего заблудились
Они предприняли попытку добраться до населенного пункта пешком, в результате чего заблудились Фото:

У подростков, которых искали в лесу в Очерском округе Пермского края, сломался питбайк. Об этом сообщили в региональном следкоме. 

«Днем 20 апреля они уехали кататься на спортивном питбайке в лесной массив. Удалившись на значительное расстояние от дороги, транспортное средство несовершеннолетних сломалось. Они предприняли попытку добраться до населенного пункта пешком, в результате чего заблудились. Сейчас следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пропавшие в Пермском крае подростки найдены. Они живы и им ничего не угрожает. Поиски заблудившихся детей вели спасатели, волонтеры и местные охотники. Они обнаружили мотоцикл, на котором школьники уехали в лес. Поиск вели, в том числе с помощью квадрокоптеров.

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У подростков, которых искали в лесу в Очерском округе Пермского края, сломался питбайк. Об этом сообщили в региональном следкоме.  «Днем 20 апреля они уехали кататься на спортивном питбайке в лесной массив. Удалившись на значительное расстояние от дороги, транспортное средство несовершеннолетних сломалось. Они предприняли попытку добраться до населенного пункта пешком, в результате чего заблудились. Сейчас следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что пропавшие в Пермском крае подростки найдены. Они живы и им ничего не угрожает. Поиски заблудившихся детей вели спасатели, волонтеры и местные охотники. Они обнаружили мотоцикл, на котором школьники уехали в лес. Поиск вели, в том числе с помощью квадрокоптеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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