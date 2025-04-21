У пермских подростков, которых искали в лесу, сломался питбайк

У подростков, которых искали в лесу в Очерском округе Пермского края, сломался питбайк. Об этом сообщили в региональном следкоме.
«Днем 20 апреля они уехали кататься на спортивном питбайке в лесной массив. Удалившись на значительное расстояние от дороги, транспортное средство несовершеннолетних сломалось. Они предприняли попытку добраться до населенного пункта пешком, в результате чего заблудились. Сейчас следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пропавшие в Пермском крае подростки найдены. Они живы и им ничего не угрожает. Поиски заблудившихся детей вели спасатели, волонтеры и местные охотники. Они обнаружили мотоцикл, на котором школьники уехали в лес. Поиск вели, в том числе с помощью квадрокоптеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!