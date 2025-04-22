В Молдавии сухогруз врезался в погрузочный мост

В молдавском порту Джурджулешты сухогруз столкнулся с погрузочным мостом зернового терминала, что привело к остановке отгрузки продукции. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Trans-Oil.
«Во время маневровых операций судно M/V MUSE, зафрахтованное сторонним грузоотправителем, зацепилось и повредило инфраструктуру погрузочного моста терминала. <...> В результате инцидента Дунайский зерновой терминал временно выведен из эксплуатации», — заявлено в материале Trans-Oil. Там же отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Руководство группы компаний Trans-Oil активно взаимодействует с портом и «соответствующими специалистами» для оценки ситуации, устранения последствий инцидента, а также быстрого и безопасного восстановления работы терминала
Джурджулешты — ключевой экспортный порт Молдавии. Через него проходит около 20% всего зерна и более 40% растительного масла, поставляемых за рубеж, сообщает местное ТВ.
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