В Молдавии сухогруз врезался в погрузочный мост

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Сухогруз врезался в погрузочный мост зернового терминала в порту Джурджулешты в Молдавии
Сухогруз врезался в погрузочный мост зернового терминала в порту Джурджулешты в Молдавии Фото:

В молдавском порту Джурджулешты сухогруз столкнулся с погрузочным мостом зернового терминала, что привело к остановке отгрузки продукции. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Trans-Oil.

«Во время маневровых операций судно M/V MUSE, зафрахтованное сторонним грузоотправителем, зацепилось и повредило инфраструктуру погрузочного моста терминала. <...> В результате инцидента Дунайский зерновой терминал временно выведен из эксплуатации», — заявлено в материале Trans-Oil. Там же отмечается, что жертв и пострадавших нет. 

Руководство группы компаний Trans-Oil активно взаимодействует с портом и «соответствующими специалистами» для оценки ситуации, устранения последствий инцидента, а также быстрого и безопасного восстановления работы терминала

Джурджулешты — ключевой экспортный порт Молдавии. Через него проходит около 20% всего зерна и более 40% растительного масла, поставляемых за рубеж,  сообщает местное ТВ.

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В молдавском порту Джурджулешты сухогруз столкнулся с погрузочным мостом зернового терминала, что привело к остановке отгрузки продукции. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Trans-Oil. «Во время маневровых операций судно M/V MUSE, зафрахтованное сторонним грузоотправителем, зацепилось и повредило инфраструктуру погрузочного моста терминала. <...> В результате инцидента Дунайский зерновой терминал временно выведен из эксплуатации», — заявлено в материале Trans-Oil. Там же отмечается, что жертв и пострадавших нет.  Руководство группы компаний Trans-Oil активно взаимодействует с портом и «соответствующими специалистами» для оценки ситуации, устранения последствий инцидента, а также быстрого и безопасного восстановления работы терминала Джурджулешты — ключевой экспортный порт Молдавии. Через него проходит около 20% всего зерна и более 40% растительного масла, поставляемых за рубеж,  сообщает местное ТВ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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