Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять приказы командования и самовольно покинули свои позиции в районе поселка Олешня Курской области. Об этом сообщил журналистам источник в группировке войск «Север», который ознакомился с соответствующими радиоперехватами.
По словам собеседника агентства, командование ВСУ пыталось отправить один из батальонов 95-й бригады для участия в боевых действиях за Олешню, однако военнослужащие массово отказались идти в бой. «В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой», — сообщил источник РИА «Новости».
Он также отметил, что украинские военные не понимали, почему должны рисковать жизнями на территории Курской области. Командиры не смогли их заставить выполнить боевой приказ.
Ранее ВС РФ освободили Олешня в Курской области. Остался всего один населенный пункт в регионе, откуда надо выдавить солдат противника — Горналь, передает RT.
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