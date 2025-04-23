Пермская мэрия заплатит за обслуживание архитектурной подсветки на своем здании полмиллиона рублей

Обслуживание подсветки на здании пермской мэрии обойдется в 500 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Договор с исполнителем хотят заключить до конца марта 2026 года
Договор с исполнителем хотят заключить до конца марта 2026 года Фото:

Мэрия Перми ищет подрядчика, который будет поддерживать в рабочем состоянии подсветку на их здании. Договор с исполнителем хотят заключить до конца марта 2026 года. Цена контракта — 500 тысяч рублей. 

«Исполнителю предстоит поддерживать в исправном состоянии декоративную светодиодную систему, заменять вышедших из строя компоненты. Также в обязанности подрядчика входит настройка графиков работы подсветки и обновление программного обеспечения, управляющего освещением», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что на переходе «ул. Строителей — площадь Гайдара» в Перми появится архитектурная подсветка. На данный момент власти региона ищут подрядчика для установки освещения. Работы оценили в 98,3 млн рублей.

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Мэрия Перми ищет подрядчика, который будет поддерживать в рабочем состоянии подсветку на их здании. Договор с исполнителем хотят заключить до конца марта 2026 года. Цена контракта — 500 тысяч рублей.  «Исполнителю предстоит поддерживать в исправном состоянии декоративную светодиодную систему, заменять вышедших из строя компоненты. Также в обязанности подрядчика входит настройка графиков работы подсветки и обновление программного обеспечения, управляющего освещением», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Ранее URA.RU сообщало о том, что на переходе «ул. Строителей — площадь Гайдара» в Перми появится архитектурная подсветка. На данный момент власти региона ищут подрядчика для установки освещения. Работы оценили в 98,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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