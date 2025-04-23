Пермская мэрия заплатит за обслуживание архитектурной подсветки на своем здании полмиллиона рублей

Мэрия Перми ищет подрядчика, который будет поддерживать в рабочем состоянии подсветку на их здании. Договор с исполнителем хотят заключить до конца марта 2026 года. Цена контракта — 500 тысяч рублей.
«Исполнителю предстоит поддерживать в исправном состоянии декоративную светодиодную систему, заменять вышедших из строя компоненты. Также в обязанности подрядчика входит настройка графиков работы подсветки и обновление программного обеспечения, управляющего освещением», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на переходе «ул. Строителей — площадь Гайдара» в Перми появится архитектурная подсветка. На данный момент власти региона ищут подрядчика для установки освещения. Работы оценили в 98,3 млн рублей.
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