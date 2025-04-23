Срок для Джамшида: в Магнитогорске мигранта арестовали за взрыв хлопушки на хоккее

В Магнитогорске во время хоккейного матча мигрант бросил на лед хлопушку
© Служба новостей «URA.RU»
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Джамшид бросил с трибун на лед бумажную хлопушку
Джамшид бросил с трибун на лед бумажную хлопушку Фото:

Правобережный райсуд Магнитогорска Челябинской области назначил пять суток административного ареста гражданину Узбекистана Джамшиду М., взорвавшему хлопушку во время матча ВХЛ между клубами «Магнитка» и «Динамо СПб». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд установил, что данное лицо 21 апреля на арене „Металлург“, во время хоккейного матча между командами „Магнитка“ — „Динамо СПб“, являясь лицом без гражданства, допустил грубое нарушение правил поведения зрителей, а именно бросил бумажную хлопушку на лед. Джамшиду М. назначено наказание в виде административного ареста на срок пять суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Во время матча мигрант был задержан. В его отношении составили административный протокол по ч. 5 ст. 20.31 КоАП РФ — нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства. Он полностью признался в содеянном и раскаялся.

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Правобережный райсуд Магнитогорска Челябинской области назначил пять суток административного ареста гражданину Узбекистана Джамшиду М., взорвавшему хлопушку во время матча ВХЛ между клубами «Магнитка» и «Динамо СПб». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд установил, что данное лицо 21 апреля на арене „Металлург“, во время хоккейного матча между командами „Магнитка“ — „Динамо СПб“, являясь лицом без гражданства, допустил грубое нарушение правил поведения зрителей, а именно бросил бумажную хлопушку на лед. Джамшиду М. назначено наказание в виде административного ареста на срок пять суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Во время матча мигрант был задержан. В его отношении составили административный протокол по ч. 5 ст. 20.31 КоАП РФ — нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства. Он полностью признался в содеянном и раскаялся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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