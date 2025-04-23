Срок для Джамшида: в Магнитогорске мигранта арестовали за взрыв хлопушки на хоккее

Правобережный райсуд Магнитогорска Челябинской области назначил пять суток административного ареста гражданину Узбекистана Джамшиду М., взорвавшему хлопушку во время матча ВХЛ между клубами «Магнитка» и «Динамо СПб». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд установил, что данное лицо 21 апреля на арене „Металлург“, во время хоккейного матча между командами „Магнитка“ — „Динамо СПб“, являясь лицом без гражданства, допустил грубое нарушение правил поведения зрителей, а именно бросил бумажную хлопушку на лед. Джамшиду М. назначено наказание в виде административного ареста на срок пять суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Во время матча мигрант был задержан. В его отношении составили административный протокол по ч. 5 ст. 20.31 КоАП РФ — нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства. Он полностью признался в содеянном и раскаялся.
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