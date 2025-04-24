Суд признал законным отказ в проведении референдума по экокластеру в Сысерти

Свердловский областной суд признал законным отказ думы Сысертского муниципального округа в проведении референдума по вопросу строительства экокластера «Екатеринбург-Юг». Спикер сысертской гордумы Илья Тугбаев рассказал URA.RU, почему депутаты муниципального парламента ранее большинством приняли такое решение.
«Перед рассмотрением вопроса на гордуме мы направили запрос для консультации к экспертам в Уральский государственный юридический университет и получили заключение: вопрос относится к региональным полномочиям, а не к вопросам местного значения. На основании этого на заседании думы мы отклонили большинством голосов вопрос о проведении референдума. Так как в ходатайстве находилось более полутора сотен фамилий и имен, то есть, персональных данных, необходимо было провести заседание в закрытом режиме. В этом нас поддержала прокуратура, а теперь и апелляционный суд», — рассказал Тугбаев.
Он добавил, что депутат Алексей Бондарев, который подал административное исковое заявление в суд, присутствовал на закрытом заседании думы. Он имел полный доступ к необходимой информации, поэтому его права не были ущемлены.
«Протестная группа хотела привлечь внимание к своей деятельности, политизировать вопрос, поскольку даже если бы дума повторно рассматривала его, персональные данные никуда не делись бы, и экспертное заключение тоже не изменилось бы. <...> Нужно экспертно общаться именно по предмету — о возможности строительства экокластера, об ограничениях. Привлекать ученых и экспертов, а не тратить время юристов на то, чтобы оспаривать формальные моменты и запятые», — считает Илья Тугбаев.
Создание экокластера «Екатеринбург-Юг» планируется в рамках реализации реформы по обращению с отходами. Комплекс будет включать мусоросортировочный завод, участок компостирования для переработки органических отходов и полигон с герметичной чашей. Создание такого объекта поможет решить острую для Екатеринбургской агломерации проблему утилизации отходов.
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