В Челябинске ищут хозяев 50 кошкам, которых суд выселил из квартиры

В Челябинске более 50 кошек будут выселены из квартиры в результате судебного решения после иска соседей. Сейчас животным ищут новых хозяев, сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
«Сейчас открытым остается вопрос дальнейшей судьбы животных. Со своей стороны обратимся в различные приюты, возможно, они откликнутся и заберут кошек», — сообщила Сударенко в своем telegram-канале.
Сударенко рассказала, что изначально к ней на прием обратилась челябинка, чья дочь поселила в квартире порядка 50 кошек, а сама вела асоциальный образ жизни. Женнщина с внуком не смогла жить в таком соседстве с дочерью и животными и они покинули дом. Ребенок не смог посещать школу и находился в стрессе.
«Первым делом мы оперативно оформили бабушке временную опеку над внуком, благодаря чему он вернулся в школу», — уточнила Сударенко. С общественной организацией «Правосознание» было направлено заявление в суд с требованием выселить кошек и очистить квартиру.
Чуть позже с такой же просьбой к ним обратились и соседи, которые пожаловались на сильный запах, антисанитарию и агрессию хозяйки животных. Советский районный суд удовлетворил иск, после вступления в силу решения суда ситуацию возьмут на контроль судебные приставы-исполнители.
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