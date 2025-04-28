Песков: о чем говорит новое перемирие, которое объявил Путин

Песков: перемирие на День Победы подтверждает готовность к миру
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков подчеркнул, что Путин руководствуется гуманитарными соображениями
Песков подчеркнул, что Путин руководствуется гуманитарными соображениями Фото:
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Перемирие на время празднования Дня Победы, которое объявил президент РФ Владимир Путин, говорит о том, что Москва готова к мирному урегулированию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это подчеркивает готовность к мирному урегулированию», — передает слова Пескова журналист URA.RU.

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Перемирие на время празднования Дня Победы, которое объявил президент РФ Владимир Путин, говорит о том, что Москва готова к мирному урегулированию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это подчеркивает готовность к мирному урегулированию», — передает слова Пескова журналист URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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