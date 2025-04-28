Песков: о чем говорит новое перемирие, которое объявил Путин

Песков подчеркнул, что Путин руководствуется гуманитарными соображениями
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Перемирие на время празднования Дня Победы, которое объявил президент РФ Владимир Путин, говорит о том, что Москва готова к мирному урегулированию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это подчеркивает готовность к мирному урегулированию», — передает слова Пескова журналист URA.RU.
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