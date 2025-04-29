Заммэра Краснодара задержали по подозрению во взяточничестве

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Заммэра Краснодара Всеволод Нетреба задержан
Заммэра Краснодара Всеволод Нетреба задержан Фото:

Заместитель мэра Краснодара Всеволод Нетреба был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По предварительной информации, он подозревается в совершении мошеннических действий.

«Вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба, в кабинете которого проходили обыски, задержан», — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. В рамках расследования в офисе Нетребы прошли обыски. Правоохранители изъяли наличные деньги и документы, которые могут быть связаны с преступной деятельностью, а также осмотрели сейфы.

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Заместитель мэра Краснодара Всеволод Нетреба был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По предварительной информации, он подозревается в совершении мошеннических действий. «Вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба, в кабинете которого проходили обыски, задержан», — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. В рамках расследования в офисе Нетребы прошли обыски. Правоохранители изъяли наличные деньги и документы, которые могут быть связаны с преступной деятельностью, а также осмотрели сейфы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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