Заммэра Краснодара задержали по подозрению во взяточничестве

Заместитель мэра Краснодара Всеволод Нетреба был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По предварительной информации, он подозревается в совершении мошеннических действий.
«Вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба, в кабинете которого проходили обыски, задержан», — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. В рамках расследования в офисе Нетребы прошли обыски. Правоохранители изъяли наличные деньги и документы, которые могут быть связаны с преступной деятельностью, а также осмотрели сейфы.
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